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В ночь на субботу 24, декабря, спасателям поступило сообщение о мужчине, который провалился под лед водоема в поселке Варсту в Вырумаа.

Несчастный случай произошел в районе улицы Пилпаярве: мужчина вышел на лед чтобы спасти свою собаку породы колли. У моменту прибытия спасателей двое друзей мужчины вытащили его и собаку на берег.

Спасатели в очередной раз предупреждают, что лед на водоемах сейчас очень хрупкий и выходить на него опасно для жизни. Домашних животных около водоемов следует держать на поводке.

21 декабря а озере Выртсъярв пропал рыбак, вышедший на лед, чтобы забрать сети.

1 декабря спасатели вытащили из реки Кыпу в Вильяндимаа тело провалившегося под лед и утонувшего рыбака.

15 ноября в озере Меэлва в волости Ряпина в Пылваском уезде утонул провалившийся под лед рыбак.