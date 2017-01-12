Из-за снегопада многие поезда Elron опаздывают
Прошедший в четверг утром сильный снегопад привел к неполадкам в работе стрелок на железнодорожных путях, а это в свою очередь привело к опозданиям поездов по всей стране. Часть рейсов заменена автобусами.
Предприятия инфраструктуры активно занимаются устранением проблем, но если неблагоприятные погодные условия сохранятся, опоздания поездов могут продолжаться в течение дня.
Оператор просит следить за информацией на сайте Elron.
Eesti Liinirongid AS — это действующая под брендом Elron государственная железнодорожная компания, которая при помощи электрических и дизельных поездов Stadler FLIRT совершает пассажирские перевозки на всех внутренних железнодорожных линиях Эстонии.
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