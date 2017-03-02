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Представители МИДов Эстонии и Ирана обсудили сотрудничество между странами

Министерство иностранных дел Эстонии. Фото: Сийм Лыви/ERR
Cегодня 18:16
Рубрика: Эстония

Делегация Эстонии под руководством гендиректора отдела политики МИД Паулем Теэсалу обсудила с делегацией Ирана, которой руководил гендиректор отдела по Северной и Восточной Европе МИД Ирана Махмуд Баримани, отношения между Эстонией и Ираном, в том числе сотрудничество в области экономики, культуры и образования, а также ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке в целом.

Пошедшая в Таллинне встреча была продолжением прошедших год назад в Тегеране переговоров.

Теэсалу сказал на встрече, что выполнение плана действий Иранского ядерного соглашения и освобождение от связанных с ядерной программой санкций за последний год позволили оживить общение Ирана с остальным миром в области торговли и инвестиций, но соглашение должно всесторонне выполняться.

В отношении Сирии стороны выразили надежду, что текущие переговоры в Женеве приблизят политические разрешение процесса.

Артур Тооман
Редактор

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