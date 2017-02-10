Корб: госгимназии в будущем следует передать местным самоуправлениям

Михаил Корб. Фото: Сийм Лыви/ERR

По мнению министра государственного управления Михаила Корба, вместе с прочими государственными задачами, передаваемыми в ведение местных самуправлений, им также следует передать и государственные гимназии.

Идея о передаче гимназий местным самоуправлениям возникла с приходом к власти новой коалиции, сообщили в пятницу, 3 февраля, радионовости ERR.

"Учебный процесс должен быть в руках одного уровня [власти]. Вопрос в том, на каком этапе рассматривать этот процесс. Если рассматривать до конца основной школы, а гимназии и профессиональные училища находятся в руках государства — то это государственная учебная система. Второй подход — рассматривать учебный процесс с начала основной школы до окончания гимназии. По нашему мнению, сейчас гимназическая ступень и профессиональное обучение не должны быть задачей государства. Они могли бы полностью перейти в ведение местных самоуправлений", - сказал Корб.

Он уточнил, что нынешнюю программу государственных гимназий менять не будут и реформу доведут до конца, построив определенное число гимназий по всей Эстонии, после чего государство могло бы отказаться от своей нынешней роли.

Правительство продолжает работать над списком задач, которые могут быть переданы от государства самоуправлениям вместе с финансированием. К настоящему моменту осталось принять решение по 24 задачам из первоначального списка, а решения по передаче таких функций, как организация уездного общественного транспорта и консультирование начинающих предприятий уже приняты, и министерства готовят соответствующие законопроекты.

По словам Корба, передавая самоуправлениям функции и денежные средства, государство не будет в точности предписывать, как именно они должны будут выполнять эти задачи. "Нет смысла передавать самоуправлениям задачу и в деталях предписывать, как они должны ее выполнять", - сказал министр, признав в то же время, что уровень оказания различных услуг сейчас различается в зависимости от конкретного самоуправления.

Корб подчеркнул, что обязательно будут установлены минимальные уровни оказания услуг. "Самое важное — дать ресурсы, потом установить некий минимальный уровень и посмотреть, как местное самоуправление с этим справляется. Если не справляется, то есть разные способы повлиять, да и сами избиратели будут оценивать выполнение задач", - сказал министр.