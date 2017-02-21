Михаил Корб предлагает перевести из Таллинна в регионы 25 госучреждений

Михаил Корб Фото: Сийм Лыви/ERR

Министр по делам государственного управления Михаил Корб представил правительству план, в соответствии с которым из Таллинна в другие регионы и города страны должны будут переехать 25 государственных учреждений.

Об этом во вторник, 14 февраля, сообщает служба новостей "Радио 4" со ссылкой на публикацию в газете Postimees.

Несколько недель назад в интервью газете министр сказал, что в соответствии с его идеей ведомства переедут из Таллинна в полном составе.

"Если переводить ведомство из Таллинна, то в полном составе. Метания между двумя местами работы приведут к ненужному дублированию", - сказал Корб тогда.

В наибольшей мере переезд затронет работников Министерства образования и науки, поскольку Корб хочет переправить в Тарту в общей сложности 339 работников целевых учреждений Innove и Archimedes. В то же время, он предлагает вернуть из Тарту в Таллинн 232 работников министерства.

Вторым по масштабу переезда учреждением может оказаться Академия внутренних дел, 165 работников которой должны будут перебраться на работу в Ида-Вируский уезд.

Почти 150 работников департамента социального обеспечения переедут в Пайде, Фонд развития предпринимательства - в Раквере, государственное учреждение Riigi Kinnisvara AS - в Йыхви и департамент шоссейных дорог - в Пярну.

144 работника Института развития здоровья переедут из Таллинна в Хаапсалу и 118 сотрудников Земельного департамента - в Тарту.

Численность перемещаемых в другие регионы Эстонии сотрудников других ведомств составит менее сотни человек.