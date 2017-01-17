Советники Эдгара Сависаара продолжают получать зарплату из бюджета Таллинна

Эдгар Сависаар и Екатерина Федькина. Фото: Ханна Самосон/ERR

Несмотря на то, что Эдгар Сависаар уже больше года не руководит Таллинном, его советники продолжают получать зарплаты из столичного бюджета.

Об этом в своем ответе на письменный запрос оппозиционного депутата Таллиннского городского собрания Тармо Круузимяэ (IRL) сообщил исполняющий обязанности столичного мэра Таави Аас.

По словам Ааса, должностные инструкции советников Сависаара Екатерины Федькиной, Моники Батраковой, Риты Макаровой, Юри Куускемаа, Юхана Паадама, а также его водителя Кайдо Веэмаа после отстранения Эдгара Сависаара от должности мэра Таллинна не изменились.

Не менялись и их зарплаты. По заверению Ааса, этого не произойдет и в 2017 году. При этом суммы окладов Таави Аас раскрывать не стал, сославшись на существующие законодательные акты.

Напомним, что обвиняемый в коррупции Эдгар Сависаар отстранен от должности мэра Таллинна с 30 сентября 2015 года.