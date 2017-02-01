Лекарь с поддельным дипломом врача предстанет перед судом

Иллюстративная фотография. Фото: PROSanofi Pasteur/Creative Commons

Работавший в Таллинне шарлатан с поддельным дипломом врача, который лечил шизофрению, предстанет перед судом.

Газета Eesti Ekspress пишет, что полиция стала следить за деятельностью Игоря с прошлого лета, когда мужчина в общественном месте взял у одного из своих пациентов кровь для анализа, передает ERR Uudised.

Приемный кабинет Игоря (около 30 лет) находился на Пяруском шоссе в районе торгового центра Järve.

Когда туда прибыла полиция, на стене висел диплом с отличием, свидетельствовавший об окончании медицинского отделения Тартуского университета, но он оказался подделкой. На самом деле у мужчины было образование радиолога-техника.

У Игоря было несколько постоянных пациентов, которых он лечил, например, от шизофрении. Поскольку Игорь не мог сам выписывать рецепты, он перепродавал лекарства от депрессии, которые врачи назначали ему самому.

В ходе полицейского расследования Игорю были назначены две психиатрические экспертизы. После первой эксперты не смогли сказать, вменяем ли Игорь, а вот результаты второй экспертизы показали, что мужчина способен отвечать за свои поступки.

Игорь признал себя виновным и признал, что продал одному пациенту лекарство от болезни, которой у него не было.