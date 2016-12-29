Правительство Эстонии утвердит программу действий до 2019 года
Правительство в четверг утвердит рабочий план на период до 2019 года, составленный коалицией.
Как сообщила пресс-служба кабинета министров, цель Центристской и Социал-демократической партий, а также Союза отечества и Res Publica – развивать единую, сильную и равную Эстонию, передает в четверг, 22 декабря, служба новостей "Радио 4".
Правительство установило четыре приоритета, в числе которых увеличение народонаселения, повышение благосостояния и сплоченности общества, а также выведение Эстонии из экономической стагнации, сохранение и укрепление государственной безопасности.
Программа будет размещена на веб-сайте правительства сразу после внесения в нее последних уточнений по итогам заседания кабинета министров.
Там нет комментариев. Будьте первым!