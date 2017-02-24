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С апреля линию Таллинн-Хельсинки будет обслуживать быстрый катамаран Viking Faster

Cегодня 13:24
Источник: BNS
Рубрика: Эстония

Судовая компания Viking Line выведет на линию Таллинн-Хельсинки пассажирский катамаран Viking Faster (FSTR), способный пересечь Финский залив за 1 час и 45 минут. Судно будет обслуживать линию с апреля по октябрь.

Об этом предприятие сообщило бирже, отметив, что Viking Line идет навстречу возросшему спросу на услугу и выведет на линию Хельсинки-Таллинн свое судно FSTR, которое будет работать с 10 апреля по 22 октября. Судно способно взять на борт 850 пассажиров и 120 автомобилей.

"Кому-то по душе морские путешествия, а кому-то надо быстрее добраться из пункта А в пункт Б. Мы решили арендовать скоростное судно для организации экспресс-услуг. Дополнительные рейсы на нем начнутся весной и продолжатся до осени", - отметил в сообщении для биржи вице-президент Viking Line Кай Таколандер.

Весной и осенью к обычным четырем рейсам судна Viking XPRS прибавятся от четырех до шести дополнительных рейсов FSTR. В июле на линии Хельсинки-Таллинн в общей сложности осуществляется до 12 рейсов, поскольку суда, работающие на линии Хельсинки-Стокгольм, выполняют и один обратный рейс в Таллинн.

В последние годы Viking Line, чтобы удовлетворить возрастающий летом спрос, выводил на линию, в дополнение к Viking XPRS, суда Mariella и Gabriella.

Надежда Берсенёва
Редактор

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