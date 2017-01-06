Фото: в Таллинн приехали туристы из России
Сегодня, 30 января, в 12:35 на железнодорожный вокзал в Таллинн прибыл поезд из Москвы, который привез российских туристов в Эстонию на празднование Нового года.
Сегодня, 30 января, в 12:35 на железнодорожный вокзал в Таллинн прибыл поезд из Москвы, который привез российских туристов в Эстонию на празднование Нового года.
Наиболее серьезный потенциальный риск для банковской системы Эстонии несет внешняя экономическая среда, в первую очередь, быстрый рост кредитов и цен на недвижимость в Северных странах, утверждают аналитики Финансовой инспекции Эстонии.
Сегодня, 30 января, в 12:35 на железнодорожный вокзал в Таллинн прибыл поезд из Москвы, который привез российских туристов в Эстонию на празднование Нового года.
Перенесенная на начало января приемка строящегося на польской судоверфи Remontowa парома Tõll состоится в первой неделе января. И уже во второй половине января новый паром может выйти на линию между материком и островами.
Департамент шоссейных дорог в новом году намерен начать реконструкцию Таллиннской кольцевой дороги и объявил государственный тендер на поиск подрядчика для реконструкции дорожного полотна и перестройки нескольких километров дороги в магистраль с четырехполосным движением.
Совмещение должностей члена Рийгикогу и члена собрания местного самоуправления не противоречит Конституции, утверждает канцлер права Юлле Мадизе, по оценке которой Основному закону соответствуют как Закон о статусе члена Рийгикогу, так и поправки к Закону об организации работы органа местного самоуправления.
Волости Алайыэ, Ийзаку, Мяэтагузе и Тудулинна Ида-Вируского уезда достигли соглашения об объединении в волость Алутагузе. Поскольку число жителей новой волости не достигнет установленного правительством минимума в 5000 человек, ей придется ходатайствовать в правительстве об исключении из общего правила.
Объем пассажирских перевозок по железной дороге Эстонии в ноябре по сравнению с тем же месяцем прошлого года вырос на 5,7% (32 000 человек) до 591 000 пассажиров.
Накануне днем в Йыгеваском уезде произошло ДТП с участием нетрезвого водителя легкового автомобиля.
Стражи правопорядка призывают родителей к бдительности: в предпраздничный период резко вырастает число правонарушений среди подростков. На лидирующей позиции – злоупотребление алкоголем. Во время школьных каникул предоставленные сами себе молодые люди ищут приключений и хотят приобщиться к "взрослой" жизни, что нередко заканчивается приводом в полицию, передает "Актуальная камера".
Тарифы Taxify и Uber в новогоднюю ночь будут формироваться в соответствии со спросом - так заманивают фирмы водителей оставаться в эту ночь за рулем, а это означает, что клиентам придется платить за проезд в несколько раз больше.
Правительство Эстонии одобрило решение о слиянии местных самоуправлений, в результате которого будут образованы семь новых волостей.
Как сообщила пресс-служба кабинета министров, с 1 января 2017 года минимальный оклад педагогов общеобразовательных школ и профессиональных училищ вырастет с нынешних 958 до 1000 евро в месяц. Это решение было утверждено правительством на заседании в четверг, 29 декабря.
Министр юстиции Урмас Рейнсалу (IRL) созвал комиссию, которая призвана сделать следующий шаг для выяснения размера ущерба, нанесенного Эстонии в период ее оккупации. Министр иностранных дел Свен Миксер выставление претензии России не считает разумным.
Министерство сельской жизни собирается с 2019 года ввести для земледельцев обязанность собирать всю скошенную в ходе работ по уходу за угодьями траву.
Председатель горсобрания Калласте Федор Плешанков, признанный виновным в коррупционном преступлении, настаивает в Государственном суде на своем оправдании.
Борьба между Кристеном Михалом и Ханно Певкуром за пост председателя Партии реформ приняла более острый характер: Певкур разместил в соцсети Facebook ссылку на интернет-игру, в которой фигурируют наполненные деньгами полиэтиленовые пакеты, четыре лимона и белый свитер.
В четверг, 29 декабря, правительство Эстонии назначило членом куратория Таллиннского университета (ТЛУ) Марину Кальюранд.
С начала сезона гриппа в Эстонии от этого заболевания скончались три человека. Все они входили в группы риска либо по возрасту, либо из-за наличия хронических заболеваний, а также не были вакцинированы.
Новогодний салют в Тарту продлится семь минут, в течение которых в небо будут запущены 5992 ракеты, которые взорвутся с различными эффектами на высоте до 180 метров.
В разгар экзаменационной сессии библиотека Тартуского университета так и не смогла открыть свои двери для студентов из-за ремонта, который должен был закончиться в октябре, но продолжается до сих пор.
Только 44% жителей Эстонии верят в оказание прямой военной помощи НАТО в случае угрожающей Эстонии опасности, а 14% полагают, что Североатлантический альянс ограничился бы в таком случае оказанием политической и дипломатической поддержки. При этом 21% респондентов считают, что сам факт членства в альянсе предотвратил бы возможный конфликт, а по мнению 11% Эстонии вообще не следует рассчитывать на помощь НАТО.
Эстонское государство выделит в 2017 году на обучение эстонскому языку 846 000 eвро.
За нарушение ночного покоя в ночь с 31 декабря на 1 января полиция никого оштрафовать не может. При этом сотрудники правопорядка советуют жителям считаться друг с другом и уважать покой и спокойствие соседей.
По состоянию на конец уходящего года на руках у жителей страны остаются эстонские кроны на сумму 46 млн евро.
В среду поздно вечером около 22:00 в районе Балтийского вокзала столкнулись три автомобиля. В результате ДТП пострадали два человека.
Центр управления государственными лесами (RMK) и Департамент шоссейных дорог установили на гравийных дорогах весовое ограничение для грузовиков. Это необходимо, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение проезжей части на фоне теплой погоды. из-за необычно мягкой зимы также осложнен вывоз леса, передает "Актуальная камера".
Число зарегистрированных случаев жестокого обращения с ребенком сокращается. По оценке специалистов, не последнюю роль здесь сыграл и вступивший в силу год назад Закон о защите детей. При этом, общее число несовершеннолетних, попадающих в приюты, остается на прежнем уровне. Новые тенденции - увеличение числа наркозависимых родителей и матерей-одиночек с расстройствами психики, передает "Актуальная камера".
Эстония не готова к береговой обороне - к такому выводу пришли эксперты, основываясь на результатах исследования по гособороне. По словам аналитиков, обязанности по защите страны с моря распределены между тремя госучреждениями, у которых отсутствует взаимное сотрудничество. По оценке председателя комиссии Рийгикогу по гособороне Ханнеса Хансо, чтобы укрепить военную мощь страны, финансирование данной сферы должно вырасти в два раза, передает "Актуальная камера".
В среду вечером в Ляэнескую и Идаскую префектуру поступили сообщения об угрозе взрыва в одном из магазинов торговой сети Rimi.
В среду, 28 декабря, Тартуский окружной суд оставил в силе приговор Вахуру Сикку, который получил восемь лет тюрьмы за жестокое убийство сожительницы.
Наиболее серьезный потенциальный риск для банковской системы Эстонии несет внешняя экономическая среда, в первую очередь, быстрый рост кредитов и цен на недвижимость в Северных странах, утверждают аналитики Финансовой инспекции Эстонии.
В Тарту завершается традиционный предновогодний футбольный турнир. В пятницу днем определился чемпион среди женских команд высшей лиги чемпионата Эстонии.
Сегодня, 30 января, в 12:35 на железнодорожный вокзал в Таллинн прибыл поезд из Москвы, который привез российских туристов в Эстонию на празднование Нового года.
Американский миллиардер и филантроп Билл Гейтс в интервью Би-би-си предупредил, что в ближайшее десятилетие человечество может столкнуться со смертельной эпидемией вируса гриппа. Он опасается, что мир не сможет достаточно быстро отреагировать на эту ситуацию, которая может обернуться трагедией.
Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США на волне усиливающегося в развитых странах полулизма создает условия для пересмотра целей и методов американской политики в вопросах международной торговли и глобализации, а также в выстраивании отношений с другими мировыми державами. Ключевыми направлениями деятельности новой американской администрации станет защита материального производства в национальной экономике и возврат к балансу сил в мировой политике как основному инструменту для обеспечения американских интересов.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил президенту Владимиру Путину выслать из России 31 сотрудника американского посольства в Москве и четырех сотрудников генконсульства США в Санкт-Петербурге.
Перенесенная на начало января приемка строящегося на польской судоверфи Remontowa парома Tõll состоится в первой неделе января. И уже во второй половине января новый паром может выйти на линию между материком и островами.
В субботу, 31 декабря, завершается рождественская акция Центра управления государственным лесом (RMK) под названием "Найди в лесу свою рождественскую ель".
Самоуправления Кивиыли и Сонда в четверг подписали соглашение об объединении.
Мэрия Пярну решила премировать главную волейбольную команду города, которая накануне стала обладателем Кубка Эстонии.
В 2017 году после трехлетнего перерыва в Таллинне вновь состоится литературный фестиваль "Дни Довлатова". Его проведение решил поддержать парламент страны, выделивший организационному комитету 5000 евро из так называемых "крышевых денег".
Департамент шоссейных дорог в новом году намерен начать реконструкцию Таллиннской кольцевой дороги и объявил государственный тендер на поиск подрядчика для реконструкции дорожного полотна и перестройки нескольких километров дороги в магистраль с четырехполосным движением.
Совмещение должностей члена Рийгикогу и члена собрания местного самоуправления не противоречит Конституции, утверждает канцлер права Юлле Мадизе, по оценке которой Основному закону соответствуют как Закон о статусе члена Рийгикогу, так и поправки к Закону об организации работы органа местного самоуправления.
Избранный президент США Дональд Трамп пообещал обсудить обвинения нынешней администрации в адрес Кремля с представителями американской разведки после решения президента Барака Обамы ввести новые санкции против России в связи с кибератаками в ходе предвыборной кампании в США, в которых Вашингтон обвиняет Москву.
Накануне председателю Конгресса украинцев Эстонии Вире Конык и руководителю столичного Украинского культурного центра Анатолию Лютюку были вручены юбилейные медали "25 лет независимости Украины" от президента страны Петра Порошенко.
В канун Нового года телеканалы как правило показывают комедии – легкие, добрые, в чем-то волшебные. ETV+ поддерживает эту традицию, однако в новогодние выходные предложит зрителям также авторское фестивальное кино, приключения и документальный фильм о настоящих жителях Нарвы.
Волости Алайыэ, Ийзаку, Мяэтагузе и Тудулинна Ида-Вируского уезда достигли соглашения об объединении в волость Алутагузе. Поскольку число жителей новой волости не достигнет установленного правительством минимума в 5000 человек, ей придется ходатайствовать в правительстве об исключении из общего правила.
Накануне в таллиннском спорткомплексе "Аудентес" состоялись финальные матчи мужского и женского Кубка Эстонии по волейболу.
По словам депутата Европейского парламента Яны Тоом, заключенное при посредничестве России и Турции перемирие в Сирии на этот раз имеет больше шансов на успех в связи с намечающимся улучшением отношений между Сирией и Турцией.
После закрытия еженедельника "День за Днем" читаемость его главного конкурента - еженедельного издания "МК-Эстония" - существенно не выросла. Печатная русскоязычная пресса в Эстонии становится все менее востребованной.
За последний год в Эстонии стало на одну школьную библиотеку меньше. В целом число школьных библиотек неуклонно снижается на протяжении 13 лет подряд.
Объем пассажирских перевозок по железной дороге Эстонии в ноябре по сравнению с тем же месяцем прошлого года вырос на 5,7% (32 000 человек) до 591 000 пассажиров.
Накануне поздно вечером бывший премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас сообщил о том, что у него родился сын.
В Сирии вступил в силу режим прекращения огня между конфликтующими сторонами. Базирующаяся в Британии Сирийская организация по наблюдению за правами человека сообщает, что первые несколько часов перемирия прошли спокойно, стрельба была слышна только в провинциях Дераа и Кунейтра.
Накануне днем в Йыгеваском уезде произошло ДТП с участием нетрезвого водителя легкового автомобиля.
Погоду будет определять новый активный циклон, передает "Актуальная камера".
Мина, выпущенная во второй половине четверга из района, контролируемого боевиками в пригороде Дамаска, попала на территорию посольства России около входа в консульский отдел.
Стражи правопорядка призывают родителей к бдительности: в предпраздничный период резко вырастает число правонарушений среди подростков. На лидирующей позиции – злоупотребление алкоголем. Во время школьных каникул предоставленные сами себе молодые люди ищут приключений и хотят приобщиться к "взрослой" жизни, что нередко заканчивается приводом в полицию, передает "Актуальная камера".
США в четверг, 29 декабря, приняли решение выслать 35 российских дипломатов и закрыть два учреждения, используемых российскими работниками, — в Нью-Йорке и Мэриленде. Об этом сообщает Reuters.
Нарвские активисты, отстоявшие детское отделение местной больницы, до сих пор не могут поверить в то, что смогли добиться своего. Власти уверяют, что дело не в приближающихся выборах, а в больнице больше не ищут новых способов сэкономить.
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