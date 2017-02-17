Полиция расследует несчастный случай со строителем на территории военного городка в Тапа
В среду, 9 февраля, полиция завела уголовное дело по факту произошедшего в среду на строительном объекте военного городка в Тапа несчастного случая, в котором тяжелые травмы получил рабочий.
Несчастный случай произошел 8 февраля на строительном объекте на улице Лооде в Тапа. Упавшая с погрузчика габаритная металлическая деталь задела работника, который получил серьезные травмы. Пострадавшего госпитализировали.
В Силах обороны изданию Postimees сообщили, что несчастный случай действительно имел место – пострадал сотрудник фирмы Estomet, который производил работы на территории военного городка. Фирма Estomet занимается производством и установкой металлоконструкций. Случай расследует и Трудовая инспекция.
Там нет комментариев. Будьте первым!