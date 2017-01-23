В Мустамяэ автомобиль съехал с дороги и сбил рекламный стенд
В воскресенье рано утром в столичном районе Мустамяэ автомобиль съехал с дороги и сбил рекламный стенд, водителя госпитализировали.
ДТП произошло в 4:40 около дома номер 255 на бульваре Сыпрузе. Автомобиль Toyota Auris, за рулем которого был 27-летний мужчина, въехал в металлический рекламный щит.
Сломанный рекламный стенд повредил припаркованные около дома машины.
Водителя доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
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