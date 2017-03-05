logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Евгений Осиновский выразит благодарность защитникам здоровья народа от алкоголизма

Евгений Осиновский Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 17:55
Источник: BNS
Рубрика: Эстония

Министр труда и здравоохранения Евгений Осиновский на следующей неделе вручит премии и выразит благодарность людям, которые внесли в своих уездах значительный вклад в укрепление здоровья народа.

Об этом BNS сообщила в воскресенье пресс-служба Министерства социальных дел, отметив, что благодарственное мероприятие начнется во вторник в 12 часов в Зимнем саду театра "Эстония". На этот раз министр отметит труд людей, которые своим ежедневным трудом или общественной работой способствуют снижению урона, наносимого обществу алкоголизмом.

Министерство социальных дел отмечает вклад людей в здоровье народа уже пятый раз в своей истории. В свою очередь, уездные управы ежегодно представляют министерству список номинантов на премии тем, кто на местах вносит свой вклад в здоровье нации, своим ли ежедневным трудом или участвуя в общественной работе на добровольных началах.

В их числе представители самых разных сфер деятельности — сотрудники правоохранительных органов, некоммерческого сектора, местных самоуправлений, спортивных организаций, система здравоохранения.

В мероприятии примут участие также представители уездных управлений, МВД, департамента полиции и погранохраны, Института развития здоровья, Больничной кассы и Департамента здравоохранения.

Виктор Сольц
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 25.02.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
После Дня независимости полиция выявила всего двух пьяных водителей
 foto
"АК": политологи позитивно оценили речь Кальюлайд
 foto
Премьер-министр вручил награды в области культуры и спорта

Зарубежные новости

foto
В пригороде Стокгольма произошли беспорядки
 foto
Репортаж "АК+" из Дрездена: почему на востоке Германии растет поддержка партий националистического толка?