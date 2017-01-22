Аллан Кийль хочет отсудить у Таллиннского порта 24 000 евро - суд вынесет решение в понедельник

Аллан Кийль обратился с иском в суд. Фото: Postimees/Scanpix

Подозреваемый в коррупции бывший член правления Таллиннского порта Аллан Кийль хочет отсудить у своего прежнего работодателя 24 000 евро за досрочное расторжение трудового договора. Харьюский уездный суд вынесет свое решение по жалобе 16 января.

Об этом корреспонденту портала rus.err.ee сообщили в пресс-службе суда.

Ответчик - государственное предприятие Таллиннский порт - требует отклонить жалобу истца.

Как писал портал rus.err.ee ранее, 26 августа 2015 года КаПо задержала теперь уже бывших членов правления Таллиннского порта Айна Кальюранда и Аллана Кийля, которые могли получить в виде взяток крупные суммы.

Речь идет о сотнях тысяч евро в отношении первого, и миллионах - в отношении второго. В начале января прошлого года бывших руководителей Таллиннского порта отпустили под электронное наблюдение.

По словам генерального прокурора Эстонии Лавли Перлинг, уголовное дело будет передано в суд в первой половине 2017 года.