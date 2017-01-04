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Борьба с неравенством в оплате труда: Трудовая инспекция сможет проводить контроль зарплаты

Государство пытается найти способ, как сократить неравенство в оплате труда. Фото: Universitas Tartuensis
Cегодня 17:56
Рубрика: Эстония

Министерство социальных дел совместно с Трудовой инспекцией разрабатывают цифровое решение для сокращения разрыва в оплате труда, поскольку в Эстонии самый большой разрыв в заработной плате между мужчинами и женщинами среди стран ЕС.

Хотя уже сегодня законом предусмотрено, что работодатели должны платить за равный труд женщинам и мужчинам равную заработную плату, до сих пор это требование плохо соблюдается. Например, в трети эстонских организаций размер заработной платы полностью зависит от результатов переговоров, говорится в сообщении Министерства социальных дел.

Для улучшения ситуации Министерство социальных дел разрабатывает проект, который предназначен вынудить работодателей выполнять свои обязательства. В качестве основы проекта взята практика других стран.

Например, в Швейцарии для работодателей разработано цифровое приложение Logib, которое помогает выяснить, соблюдается ли в организации требование о равной оплате труда. На примере Швейцарии подобные приложения разработаны и в других странах ЕС, в том числе Германии и Люксембурге. Аналогичное приложение планируется создать и в Эстонии, с помощью которого Трудовая инспекция могла бы проводить предварительный контроль уже представленных работодателями государству данных.

В случае, если в результате такого контроля возникнет подозрение, что деятельность работодателя может быть дискриминационной, Трудовая инспекция имеет право сделать предписание о проведении аудита о равной оплате труда десяти или более работников.

"Если в ходе предварительного контроля выяснится, что в организации существует значительная разница в оплате труда мужчин и женщин, и есть подозрение, что деятельность работодателя может носить дискриминационный характер, Трудовая инспекция может сделать предписание о проведении аудита о равной оплате труда", - объяснила руководитель отдела политики равенства Министерства социальных дел Лийна Кантер ERR.

По словам Кантер, работодатель имеет право назначать разную заработную плату, например, у работников с большим стажем или более высоким уровнем образования может быть более высокая зарплата, чем у работника, который только начинает свою трудовую карьеру, то есть определение размера заработной платы должно быть продуманным и обоснованным.

"Знание того, за что и в каком размере назначается заработная плата, будет способствовать, прежде всего тому, что необъяснимая разница в заработной плате будет уменьшаться. В планах также разработать в помощь Трудовой инспекции и работодателям руководство по оценке того, что означает равная оплата труда", - сказала Кантер.

По данным Департамента статистики, разница в оплате труда между мужчинами и женщинами в Эстонии в прошлом году составляла 22,2%. Самая большая разница наблюдается в финансовом и страховом секторах, где в прошлом году мужчинам платили в среднем на 33,6% больше, чем женщинам.

Для сокращения разрыва в оплате труда государство планирует предоставить Трудовой инспекции больше полномочий для мониторинга выплачиваемой работодателями заработной платы и других вознаграждений.

Когда этот план начнет работать, по словам Кантер, еще слишком рано говорить, поскольку тема сокращения разрыва в заработной плате пока еще не стоит на повестке дня правительства.

Надежда Берсенёва
Редактор

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