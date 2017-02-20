Решение по делу об убийстве пярнуского таксиста суд вынесет в марте
Пярнуский уездный суд огласит приговор по делу обвиняемых в убийстве таксиста братьев Филипа-Артура и Беньямина Хийенурмов 13 марта.
Об этом корреспонденту портала rus.err.ee сообщили в пресс-службе суда.
На прошлой неделе представитель обвинения потребовал наказать братьев пожизненным тюремным заключением.
Филип-Артур и Беньямин признали на судебном заседании в январе свою вину только частично.
Согласно обвинению, молодые люди нанесли 65-летнему таксисту не менее 95 ударов ножом, в результате которых жертва скончалась.
Около 21:00 в воскресенье 31 января 2016 года в полицию поступило сообщение, что в Пярнумаа угнали такси Mercedes-Benz и не удается выйти на связь с таксистом. Полиция установила, что автомобиль выехал из Эстонии около 22:00 через Икла, вслед за этим были проинформированы коллеги в Латвии и Литве. С помощью литовской полиции угнанный автомобиль задержали в районе Паневежиса. В автомобиле находились двое граждан Эстонии в возрасте 18 и 20 лет, которые не проживали в Эстонии постоянно.
Тело пропавшего таксиста с колотыми ранами было найдено на следующий день в районе деревни Пулли Пярнуского уезда.
Литовский суд арестовал подозреваемых в убийстве по просьбе Эстонии о правовой помощи и 4 марта решил выдать их Эстонии. К 9 марта они прибыли в Эстонию, где Пярнуский уездный суд проверил основания их задержания и санкционировал арест на время предварительного следствия.
Ляэнеская окружная прокуратура обвиняет подсудимых в убийстве с целью ограбления.
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