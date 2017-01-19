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Пярнуские пограничники призывают любителей зимней рыбалки к острожности

Любителям зимней рыбалки следует соблюдать осторожность. Фото: ERR
Ирина Газизулина
Cегодня 18:42
Рубрика: Эстония

Пограничники и полиция призывают к осторожности любителей зимней рыбалки. Еще не везде лед набрал прочность, усугубляет ситуацию сильный ветер. Но официального запрета нет, и рыбаки уже вовсю выходят на промысел.

Представители пярнуского отделения Департамента полиции и погранохраны ежедневно проводят контрольные рейды, выходят на лед и замеряют толщину ледового покрытия. Не стал исключением и четверг, передает "Актуальная камера".

Замеры показали, что толщина льда сейчас составляет 10-15 сантиметров. Где-то в двух километрах от берега рыбаки еще могут рыбачить, а вот дальше уже начинаются проблемные места.

Ледовая обстановка пока крайне нестабильная. Ведь по-настоящему морозных было всего пару дней. На одном побережье лед успел закрепиться, на другом - из-за ветра образовались расщелины, и воду покрывает только ледовая каша. Правда, официального запрета выхода на лед нет.

По оценке пограничников, уже сейчас в рабочие дни на льду можно насчитать от 20 до 50 рыбаков. В выходные - любителей зимней рыбалки собирается на льду Пярнуского залива до ста и больше. Половина из них - наши соседи из Латвии. Хотя большинство рыбаков - люди опытные, метель, туман и плохая видимость могут сыграть с ними злую шутку.

"Нужно, чтобы с собой был GPS, или компас, или друзья поблизости были, чтобы не потеряться. И, конечно, необходима теплая одежда, чтобы не мерзнуть. И водку нельзя пить", - дает советы старший пограничник Пярнуского отделения полиции Эрвин Хамбург.

Виктор Сольц
Редактор

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