logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Больничная касса не согласилась с предложением медиков о повышении зарплат и дала месяц для заключения коллективного договора

Министр здоровья и труда Евгений Осиновский и председатель правления Больничной кассы Танел Росс. Фото: Сийм Лыви, ERR
Cегодня 08:06 Обновлено 14:45
Рубрика: Эстония

Совет Больничной кассы на своем сегодняшнем заседании решил дать медикам месяц на заключение коллективного договора, и не поддержал предложение о повышении зарплаты в секторе здравоохранения до подписания колдоговора. По словам министра здоровья и труда Евгения Осиновского, стороны выразили четкое желание достичь соглашения.

"Совет Больничной кассы ценит своих партнеров, и трудовые споры, конечно, не входят в чьи-либо интересы", - сказал Осиновский ERR. Он отметил, что совет хорошо отнесся к заключенному в четверг соглашению и решил дать другой стороне месяц для заключения коллективного договора.

Следующее заседание совета состоится 17 марта, и если к этому времени коллективный договор будет заключен, то, по словам Осиноского, Больничная касса примет решение о выделении необходимых средств, чтобы с 1 апреля вступили в силу законодательные акты, на основании которых деньги поступили бы медикам.

"Мы надеемся, что все будет продолжаться в том же хорошем и конструктивном духе, и через месяц коллективный договор будет", - отметил Осиновский.

Ранее представительские организации работников здравоохранения и больниц договорились о повышении зарплат без заключения коллективного договора. Для того, чтобы договоренность вступила в силу, требуется одобрение Больничной кассы – с таким заявлением выступает Союз семейных врачей.

Больничная касса планирует направить в этом году на повышение зарплат в медсекторе 23 млн евро. Однако министр здоровья и труда Евгений Осиновский ранее говорил, что без заключения коллективного договора повышение зарплат невозможно. Найти выход из этой ситуации сегодня пытался совет Больничной кассы.

Ирина Киреева, Надежда Берсенёва
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 16.02.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
"Инсайт": пенсионерка-нарушительница - водитель "Субарика" - не собирается исправляться, бессильна и полиция
 foto
"Инсайт": при создании скандального бренда Эстонии было допущено множество ошибок, но фонд EAS доволен результатом
 foto
"Инсайт" вышел на связь с телефонными мошенниками, которые предлагают своим жертвам заработать большие деньги

Зарубежные новости

foto
Волохонская: Германия больше не хочет слушать сухую риторику Меркель
 foto
Спикер Госдумы считает нужным закон о чести и достоинстве президента РФ