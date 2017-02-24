Больничная касса не согласилась с предложением медиков о повышении зарплат и дала месяц для заключения коллективного договора

Министр здоровья и труда Евгений Осиновский и председатель правления Больничной кассы Танел Росс. Фото: Сийм Лыви, ERR

Совет Больничной кассы на своем сегодняшнем заседании решил дать медикам месяц на заключение коллективного договора, и не поддержал предложение о повышении зарплаты в секторе здравоохранения до подписания колдоговора. По словам министра здоровья и труда Евгения Осиновского, стороны выразили четкое желание достичь соглашения.

"Совет Больничной кассы ценит своих партнеров, и трудовые споры, конечно, не входят в чьи-либо интересы", - сказал Осиновский ERR. Он отметил, что совет хорошо отнесся к заключенному в четверг соглашению и решил дать другой стороне месяц для заключения коллективного договора.

Следующее заседание совета состоится 17 марта, и если к этому времени коллективный договор будет заключен, то, по словам Осиноского, Больничная касса примет решение о выделении необходимых средств, чтобы с 1 апреля вступили в силу законодательные акты, на основании которых деньги поступили бы медикам.

"Мы надеемся, что все будет продолжаться в том же хорошем и конструктивном духе, и через месяц коллективный договор будет", - отметил Осиновский.

Ранее представительские организации работников здравоохранения и больниц договорились о повышении зарплат без заключения коллективного договора. Для того, чтобы договоренность вступила в силу, требуется одобрение Больничной кассы – с таким заявлением выступает Союз семейных врачей.

Больничная касса планирует направить в этом году на повышение зарплат в медсекторе 23 млн евро. Однако министр здоровья и труда Евгений Осиновский ранее говорил, что без заключения коллективного договора повышение зарплат невозможно. Найти выход из этой ситуации сегодня пытался совет Больничной кассы.