Совет Больничной кассы обсудит повышение зарплат медработникам

Министр здоровья и труда Евгений Осиновский и председатель правления Больничной кассы Танел Росс. Фото: Сийм Лыви, ERR

Совет Больничной кассы на своем сегодняшнем заседании обсудит в числе прочего и ситуацию с повышением зарплат медицинским работникам, передали теленовости ETV+.

Представительские организации работников здравоохранения и больниц договорились о повышении зарплат без заключения коллективного договора. Для того, чтобы договоренность вступила в силу, требуется одобрение Больничной кассы – с таким заявлением выступает Союз семейных врачей.

Больничная касса планирует направить в этом году на повышение зарплат в медсекторе 23 млн евро. Однако министр здоровья и труда Евгений Осиновский ранее говорил, что без заключения коллективного договора повышение зарплат невозможно. Найти выход из этой ситуации сегодня попробует совет Больничной кассы.