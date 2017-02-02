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Центристская партия выполнит за Сависаара предписание о возврате 116 000 евро

Эдгар Сависаар. Фото: ERR
Cегодня 13:09
Источник: BNS
Рубрика: Эстония

Предписание вернуть Таллинну около 116 000 евро, сделанное бывшему лидеру Центристской партии Эдгару Сависаару комиссией по надзору за финансированием партий (КНФП), за Сависаара выполнит Центристская партия.

"[Центристская] партия непосредственно перед заседанием [комиссии] сообщила в письме, что она выполнит сделанное в отношении Эдгара Сависаара предписание вместо него. Поскольку от самой партии не поступило конкретных предложений о графике платежей, но она пожелала составить график, комиссия решила, что выделит четыре месяца и что начиная с 15 февраля к 15 числа каждого месяца следует выплачивать по четверти суммы", - сказала финансовый советник КНФП Зоя Массо.

В январе 2015 года КНФП обязала Сависаара вернуть запрещенное пожертвование в размере 116 642,89 евро в городской бюджет Таллинна, устранить недостатки в представленном Центристской партии отчете о кампании по местным выборам за 2013 год, а также представить комиссии доказательства выполнения этих требований.

Запрещенное пожертвование заключалось в оплате Таллинном расходов на рекламную кампанию Сависаара в рамках кампании "Таллинн движется" и рекламных мероприятий по случаю открытия стадиона Хийу.

Сависаар оспорил предписания в суде, тяжба завершилась 10 ноября решением Государственного суда не удовлетворять его жалобу. После этого постановление комиссии вступило в силу.

Андрей Крашевский
Редактор

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