Центристская партия заплатит за Сависаара 116 000 евро
Предписание вернуть Таллинну около 116 000 евро, сделанное бывшему лидеру Центристской партии Эдгару Сависаару комиссией по надзору за финансированием партий (КНФП), за Сависаара выполнит Центристская партия.
"[Центристская] партия непосредственно перед заседанием [комиссии] сообщила в письме, что она выполнит сделанное в отношении Эдгара Сависаара предписание вместо него. Поскольку от самой партии не поступило конкретных предложений о графике платежей, но она пожелала составить график, комиссия решила, что выделит четыре месяца и что начиная с 15 февраля к 15 числа каждого месяца следует выплачивать по четверти суммы", - сказала финансовый советник КНФП Зоя Массо.
В январе 2015 года КНФП обязала Сависаара вернуть запрещенное пожертвование в размере 116 642,89 евро в городской бюджет Таллинна, устранить недостатки в представленном Центристской партии отчете о кампании по местным выборам за 2013 год, а также представить комиссии доказательства выполнения этих требований.
Запрещенное пожертвование заключалось в оплате Таллинном расходов на рекламную кампанию Сависаара в рамках кампании "Таллинн движется" и рекламных мероприятий по случаю открытия стадиона Хийу.
Сависаар оспорил предписания в суде, тяжба завершилась 10 ноября решением Государственного суда не удовлетворять его жалобу. После этого постановление комиссии вступило в силу.
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