Ханно Певкур: надеюсь, что в новом году Партия реформ будет больше общаться с русскоязычными жителями Эстонии

Кандидат в председатели Партии реформ Ханно Певкур в интервью передаче "ТВой вечер", выходящей на телеканале ETV+, выразил надежду, что в 2017 году реформисты будут больше общаться с русскоязычными жителями Эстонии.

"У нас в Эстонии есть прекрасные русскоязычные бизнесмены. Например, руководитель IT-фирмы ZeroTurnaround Евгений Кабанов, который в 2015 году стал лучшим предпринимателем года. У нас в партии есть Андрей Коробейник. Таких успешных людей очень много. Поэтому одно из моих желаний на 2017 год - надо больше говорить с русскоязычными", - сказал Певкур.

"Есть и другое желание. Если нынешнее правительство (состоящее из центристов, соцдемов и отечественников - прим. rus.err.ee) не будет действовать, то мы всегда готовы вернуться к власти", - добавил Певкур, который в ноябре пришлось покинуть пост министра внутренних дел и стать простым депутатом Рийгикогу.

Выборы председателя Партии реформ пройдут 7 января. На этот пост претендуют Ханно Певкур и председатель парламентской фракции реформистов Кристен Михал. Нынешний руководитель партии Таави Рыйвас отказался участвовать в выборах.