В прошлом году число несчастных случаев на работе было самым большим за десятилетие

Строительные каски. Фото: Postimees/Scanpix

В прошлом году произошло почти 5000 несчастных случаев на рабочем месте, в результате которых погибли 24 человека. По данным Трудовой инспекции, это самый высокий показатель за десятилетие.

По предварительным данным в 2016 году на предприятиях произошло 4919 несчастных случаев, уточняются обстоятельства 160 случаев, сообщили инспекторы.

Со смертельным исходом было 24 несчастных случая, обстоятельства двух выясняются. Всего тяжелых несчастных случаев в прошлом году было зарегистрировано 975, более легких – 3916. Больше всего несчастных случаев произошло в сфере производства металлических изделий, торговле, гособороне, а также в сфере грузовых перевозок и складского хранения.

По словам генерального директора трудовой инспекции Марет Марипуу, основательный анализ будет готов в марте, но уже на основании предварительных данных можно сказать, что несчастных случаев на рабочем месте в прошлом году произошло намного больше, чем в предыдущем. "Можно сказать, что это самый плохой год за последние десять лет", – отметила Марипуу.

В 2015 году произошло 4774 несчастных случая на рабочем месте, из них 3800 – более легких, 958 – тяжелых и 17 закончились смертью работника.