Фирма Levira хочет отказаться от организации туристических услуг на Таллиннской телебашне
Поскольку фирма Levira больше не хочет заниматься организацией туристических услуг на Таллиннской телебашне, то телебашня, по мнению министра культуры Индрека Саара, могла бы перейти в собственность предприятия Riigi Kinnisvara AS (RKAS), а оператором услуг мог бы стать исторический музей.
"Поскольку вы выразили пожелание не заниматься больше предложением туристических услуг на Таллиннской телебашне, Министерство культуры готово рассмотреть вопросы развития и эксплуатации телебашни как туристического и музейного объекта", - написал Саар председателю правления Levira Тийту Таммисте, передает новостной портал ERR.
По оценке Министерства культуры, как пояснил Саар, наиболее подходящим вариантом было бы, если бы телебашня была открыта для общественности и находилась в собственности предприятия по управлению государственной недвижимости RKAS. "В этом случае, по нашим предварительным оценкам, оператором мог бы стать Эстонский исторический музей, также можно было бы рассмотреть и потенциальный интерес ERR", - отметил министр.
Перед принятием каких-либо решений, по словам Саара, необходимо более точно проанализировать выбор потенциальных операторов, то есть, какую дополнительную ценность принесло бы то или иное решение.
AS Levira основало в 2009 году SA Tallinna Teletorn (Целевое учреждение Таллиннская телебашня) с целью развития Таллиннской телевышки как историко-архитектурного туристического объекта, а также предложения качественных туристических, культурных услуг и услуг по проведению досуга. Целевому учреждению в 2010 году были выделены деньги на реконструкцию телебашни и развитие современных туристических аттракционов.
По словам Таммисте, 30 сентября этого года истекает срок, когда SA Tallinna Teletorn обязан в связи с получением в 2010 году помощи, обеспечивать общественное использование объекта. И поскольку основной вид деятельности AS Levira, по словам Таммисте, не связан с предложением туристических услуг, совет фирмы в сентябре прошлого года принял решение о том, что фирма больше не готова инвестировать в SA Tallinna Teletorn как туристический объект и желает отказаться от предложения туристических услуг на Таллиннской телебашне с 30 сентября текущего года.
Ранее Саар говорил, что в случае продажи фирмы Levira, от нее следует отделить телебашню. "Анализируя продажу Levira, следует тщательно продумать связанные с телебашней вопросы. Министерство культуры считает, что в случае продажи AS Levira следует отделить телебашню и связанный с ней земельный участок и передать их в ведение Riigi Kinnisvara. В будущем мы видим оператором открытой для общественности телебашни одно из существующих учреждений культуры", - говорил ранее Саар.
Продажей AS Levira государство начало заниматься во времена, когда министром экономики и коммуникаций был Юхан Партс, сменившая его на посту министра Урве Пало была против продажи. В начале 2015 года правительство приняло решение о прекращении продажи акций Levira.
AS Levira – поставщик услуг электронной связи. В настоящее время 51% акций предприятия принадлежит государству в лице Министерства финансов, 49% находятся во владении французского телекоммуникационного концерна Telediffusion de France S.A.S. (TDF).
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