Фирма Levira хочет отказаться от организации туристических услуг на Таллиннской телебашне

Таллиннская телебашня. Postimees/Scanpix

Поскольку фирма Levira больше не хочет заниматься организацией туристических услуг на Таллиннской телебашне, то телебашня, по мнению министра культуры Индрека Саара, могла бы перейти в собственность предприятия Riigi Kinnisvara AS (RKAS), а оператором услуг мог бы стать исторический музей.

"Поскольку вы выразили пожелание не заниматься больше предложением туристических услуг на Таллиннской телебашне, Министерство культуры готово рассмотреть вопросы развития и эксплуатации телебашни как туристического и музейного объекта", - написал Саар председателю правления Levira Тийту Таммисте, передает новостной портал ERR.

По оценке Министерства культуры, как пояснил Саар, наиболее подходящим вариантом было бы, если бы телебашня была открыта для общественности и находилась в собственности предприятия по управлению государственной недвижимости RKAS. "В этом случае, по нашим предварительным оценкам, оператором мог бы стать Эстонский исторический музей, также можно было бы рассмотреть и потенциальный интерес ERR", - отметил министр.

Перед принятием каких-либо решений, по словам Саара, необходимо более точно проанализировать выбор потенциальных операторов, то есть, какую дополнительную ценность принесло бы то или иное решение.

AS Levira основало в 2009 году SA Tallinna Teletorn (Целевое учреждение Таллиннская телебашня) с целью развития Таллиннской телевышки как историко-архитектурного туристического объекта, а также предложения качественных туристических, культурных услуг и услуг по проведению досуга. Целевому учреждению в 2010 году были выделены деньги на реконструкцию телебашни и развитие современных туристических аттракционов.

По словам Таммисте, 30 сентября этого года истекает срок, когда SA Tallinna Teletorn обязан в связи с получением в 2010 году помощи, обеспечивать общественное использование объекта. И поскольку основной вид деятельности AS Levira, по словам Таммисте, не связан с предложением туристических услуг, совет фирмы в сентябре прошлого года принял решение о том, что фирма больше не готова инвестировать в SA Tallinna Teletorn как туристический объект и желает отказаться от предложения туристических услуг на Таллиннской телебашне с 30 сентября текущего года.

Ранее Саар говорил, что в случае продажи фирмы Levira, от нее следует отделить телебашню. "Анализируя продажу Levira, следует тщательно продумать связанные с телебашней вопросы. Министерство культуры считает, что в случае продажи AS Levira следует отделить телебашню и связанный с ней земельный участок и передать их в ведение Riigi Kinnisvara. В будущем мы видим оператором открытой для общественности телебашни одно из существующих учреждений культуры", - говорил ранее Саар.

Продажей AS Levira государство начало заниматься во времена, когда министром экономики и коммуникаций был Юхан Партс, сменившая его на посту министра Урве Пало была против продажи. В начале 2015 года правительство приняло решение о прекращении продажи акций Levira.

AS Levira – поставщик услуг электронной связи. В настоящее время 51% акций предприятия принадлежит государству в лице Министерства финансов, 49% находятся во владении французского телекоммуникационного концерна Telediffusion de France S.A.S. (TDF).