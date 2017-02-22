В первый день декларации о доходах представили более 180 000 жителей Эстонии

Декларации о доходах в течение сегодняшнего дня предоставили рекордные 180 000 жителей Эстонии, передает "Актуальная камера".

В предыдущем году к вечеру первого дня подачи декларации цифра была на 40 000 меньше. К полуночи число деклараций, поданных электронным путем может достигнуть уже 200 000.

Налогово-таможенный департамент начнет возвращать переплаченный подоходный налог не позднее 28 февраля. И хотя этим утром из-за наплыва желающих доступ в электронную среду ведомства был временно ограничен, декларирование доходов, по словам специалистов департамента, протекает без существенных проблем.