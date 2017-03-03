Премьер-министр вручил награды в области культуры и спорта

Сегодня в эстонской академии наук премьер-министр Юри Ратас вручил государственные премии в области науки, культуры и спорта. Обладателем награды за дело всей жизни стал академик, математик Геннадий Вайникко. Признания удостоились и спортивные кумиры жителей Эстонии.

Светила эстонской науки, деятели культуры и именитые спортсмены были удостоены государственных наград. Одним из лауреатов премии в области науки за дело всей жизни стал математик, академик, старший научный сотрудник Тартуского университета, автор множества публикаций по математике, профессор Геннадий Вайникко. За свою жизнь Геннадий Вайникко написал множество научных трудов, по его книгам выучилось не одно поколение математиков. Но даже сегодня оглядываясь назад, лауреат не может выделить свое какое-либо конкретное достижение.

Удостоилась награды и легкоатлетка Ксения Балта за свои достижения на чемпионате Европы по легкой атлетике и за результаты на олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Награду получил и композитор Свен Грюнберг за концерт "Автопортрет".