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В ходе работ по продлению трамвайных путей в Таллинне нашли противотанковую мину

Противотанковую мину вывезли в безопасное место и уничтожили. Фото: Спасательный департамент
Cегодня 19:23
Рубрика: Эстония

В Таллинне на территории "Юлемисте Сити" в ходе работ по продлению трамвайных путей до аэропорта была обнаружена противотанковая мина времен Второй мировой войны. Саперы вывезли опасную находку из города и уничтожили.

Об этом вечером во вторник, 17 января, сообщила пресс-служба Спасательного департамента, отметив, что немецкую противотанковую мину Tellermine 42 обнаружили в 13:12 на улице Кеэвисе в ходе землекопных работ.

Спасатели эвакуировали жителей окрестных домов и работников расположенных неподалеку от обнаружения мины офисов и складских помещений.

Уничтожать мину не месте не стали, поскольку это могло бы повредить трассу трубопровода. Опасную находку увезли за город и уничтожили.

В рамках проекта по соединению аэропорта с уже имеющейся трамвайной линией в окрестностях железнодорожной станции Юлемисте будет построен туннель под железнодорожными путями и улицей Суур-Сыямяэ до улицы Кеэвисе. Трамвайные пути проложат вдоль улицы Кеэвисе до территории аэропорта, где будет построен разворот.

Проект стоимостью 11,5 млн евро должен завершиться к ноябрю 2017 года.

Сергей Михайлов
Редактор

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