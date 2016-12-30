Из-за выбежавших на дорогу лосей на шоссе Таллинн-Тарту произошло ДТП

Лось на дороге - это опасно. Фото: Postimees/Scanpix

Пытавшийся избежать столкновения с выбежавшими на дорогу лосями водитель отклонился на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем. В результате происшествия пострадали два человека.

Авария произошла около 18:30 на 109-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, где на дорогу выбежало несколько лосей, сообщила Ляэнеская префектура.

Водитель, двигавшийся на своем автомобиле в направлении Таллинна, попытался избежать наезда на животное и потерял управление транспортным средством, поэтому автомобиль вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с легковым автомобилем BMW. Двоих пассажиров BMW скорая помощь отвезла в больницу для проверки состояния здоровья.

Один лось все же попал под машину, и на его труп в свою очередь наехал рейсовый автобус, также двигавшийся в сторону Таллинна.

В полиции подтвердили, что водители транспортных средств были трезвыми.

Как собщалось ранее, на месте происшествия было нарушено дорожное движение.

К 20:30 движение восстановлено. ,