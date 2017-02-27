Таллиннский университет готов обучать специалистов для преподавания в детсадах эстонского языка как иностранного

Руководители детских садов согласны с идеей президента Эстонии Керсти Кальюлайд преподавать второй язык дошкольникам, но указывают на нехватку педагогов. В Таллиннском университете заявляют, что необходимые методики для подготовки специалистов имеются.

Работа с маленькими детьми требует особого подхода, поэтому весь процесс изучения языка сводится к играм и песням. Как считают педагоги детского сада "Сели", после трех лет такого обучения ребенок может может идти учиться даже в эстонскую школу, передает "Актуальная камера".

"Эстонский язык дети изучают с трех лет, и это очень важно. Чем раньше начнешь, тем лучше", - говорит директор детского сада "Сели" Татьяна Синская.

Президент Кальюлайд предложила во всех дошкольных учебных заведениях начать изучать второй язык, которым мог бы быть как русский, так и немецкий, английский и любой другой. Во многих детских садах сейчас предлагается изучение иностранных языков на добровольной основе, в особенности эстонский язык в русских детских садах. Специалисты из Таллиннского университета заверяют, что есть две методики, по которым такое обучение возможно: первая - это уроки языка, и вторая - это языковое погружение.

"В Таллиннском университете, конечно, есть специалисты, которые могут обучать таких педагогов", - говорит доцент ТЛУ Марис Саагпакк.

В детском саду Кадака уже 10 лет действует программа языкового погружения, когда и русские, и эстонские дети вместе учатся на эстонском языке, но некоторые занятия ведутся на русском. По мнению директора, такая модель позволяет ребенку легко изучить язык на бытовом уровне.

"Учитель говорит с ребенком по-эстонски, поначалу он отвечает по-русски, а когда словарный запас начинает расти, отвечает уже по-эстонски. У языкового погружения есть хорошая особенность: множество рутинных занятий изо дня в день, это дает ребенку определенную уверенность в том, что он знает, что другой от него хочет", - отмечает директор детского сада "Кадака" Марианне Лийв.

В Таллиннском университете заявили, что могут готовить кадры для обучения по обеим методикам, но и директора дошкольных учреждений, и Союз детских садов в один голос заявляют, что найти педагогов, способных обучать детей дошкольного возраста иностранному языку крайне сложно.