Четыре человека пострадали в ДТП на шоссе Таллинн-Тарту

Иллюстративная фотография. Фото: Pärnu Postimees/Scanpix

В субботу днем на Тартуском шоссе в Харьюском уезде произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека.

Сообщение о столкновении в поселке Пеэтри автомобилей Toyota Land Cruiser и BMW поступило в полиция в субботу в 12.10, сообщило издание Postimees.

В пресс-службе Пыхьяской префектуры сообщили, что, по предварительным данным, BMW ехал из города, когда в него сбоку врезался другой автомобиль.

С места ДТП в больницу были доставлены четыре человека, которые находились в BMW. Семья из трех человек, которые ехали на Toyota, не пострадали.