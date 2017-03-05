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Эстонско-индийское соглашение о передаче осужденных может вступить в силу уже 1 марта

Осужденные в Индии эстонские судовые охранники. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 16:59
Источник: BNS
Рубрика: Эстония

Эстонско-индийское соглашение о взаимной передаче осужденных, в минувшую среду ратифицированное Рийгикогу и провозглашенное в четверг утром президентом Керсти Кальюлайд, может вступить в силу уже 1 марта.

Вестник государственных актов Riigi Teataja обнародовал текст Закона о ратификации соглашения 25 февраля, и этот закон вступает в силу в воскресенье, 26 февраля. После того, как закон был обнародован, Министерство иностранных дел Эстонии может направить индийской стороне соответствующую ноту.

Поскольку соглашение вступает в силу с первого дня месяца, следующего после оповещения последнего участника соглашения о завершении внутригосударственного делопроизводства по нему, завершение соответствующего процесса в Эстонии было важной предпосылкой для того, чтобы соглашение вступило в силу с 1 марта.

По имеющимся у BNS данным, Министерство иностранных дел готово уже в предстоящий понедельник, 27 февраля, вручить индийской стороне ноту, что и будет означать вступление соглашения в силу. Индия данное соглашение уже ратифицировала, и 12 января известила Эстонию нотой о том, что она готова к вступлению соглашения в силу.

15 ноября прошлого года Эстония и Индия подписали договор об обмене осужденными. Договор может позволить доставить домой осужденных в Индии судовых охранников из Эстонии, но его нельзя будет применить, прежде чем вступит в силу приговор, а для этого им придется отказаться от обжалования.

Полиция южноиндийского штата Тамил-Наду 18 октября 2013 года арестовала в территориальных водах Индии 35 членов команды судовой охраны, находившихся на борту судна Seaman Guard Ohio американской фирмы Advanfort. В числе арестованных были 14 граждан Эстонии. В декабре того же года всей команде судебные власти Индии предъявили задержанным обвинение в нелегальной перевозке топлива, нелегальной перевозке оружия и нелегальном входе в территориальные воды Индии.

Верховный суд Индии вернул прошедшее несколько судебных инстанций дело на низшую судебную инстанцию, в суд Тутикорина, который 11 января 2016 года приговорил обвиняемых к пяти годам лишения свободы.

В конце января 2016 года судовые охранники решили обжаловать приговор и ходатайствовать об освобождении под залог. Суд 29 февраля отклонил ходатайство об освобождении под залог, но решил продолжить рассмотрение жалобы. Заседания по рассмотрению кассационных жалоб начались только в октябре и завершились 30 ноября. Когда суд вынесет вердикт, неизвестно.

Виктор Сольц
Редактор

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