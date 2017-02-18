Многие учителя не знают своих прав, Союз работников образования видит решение проблемы в коллективном договоре

Каждый четвёртый учитель в Эстонии не знает свои трудовые права: об этом говорится в исследовании, заказанном Министерством образования. Во многих школах труд педагогов до сих пор оплачивается по старой системе на основе часов. Учителя считают её непрозрачной, а также сетуют на слишком запутанные должностные инструкции, передает "Актуальная камера".

Ещё три года назад в Эстонии ввели систему, согласно которой расчет рабочего времени педагогов и оплата труда производится на основе всех рабочих обязанностей учителей, а не только учебных часов, поскольку часто работа педагога не ограничивается учебными часами и включает в себя классное руководство, подготовки к олимпиадам и многое другое. Было решено выплачивать общую зарплату и зарплату за дополнительные занятия. Но на сегодняшний день во многих школах по-прежнему действует старая система на основе часов.

"Государственное регулирование пропало, а нижестоящие инстанции, т.е директора и местные самоуправления, хотят сами устанавливать правила. И от этого появляется путаница", - считает председатель Союза работников образования Эстонии Реэмо Вольтри.

Учителя же считают, что должностные инструкции, где прописаны их основные и дополнительные задачи, зачастую слишком запутаны, а их оплата - непрозрачна.

"Эта так называемая граница, между основными и дополнительными задачами учителя, очень размыта и во всех школах разная", - пояснил вице-канцлер Министерства образования и науки март Лайдметс.

И министерство, и Союз работников образования сходятся в одном: за права учителей должны прежде всего бороться сами учителя. Единственная возможность решить проблему - это составление коллективного договора, считают в Союзе работников образования.

"Слова "коллективный договор" у местных самоуправлений и директоров школ вызывает дрожь, несмотря на то, что это разумный формат, чтобы договориться. Но, к сожалению, у нас в культуре это пока не прижилось и из-за отсутствия коллективных договоров много путаницы", - сказал Вольтри.