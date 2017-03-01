logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Яна Тоом была бы согласна стать кандидатом в мэры Таллинна от Центристской партии

Яна Тоом. Фото: Рене Сууркаэв/ERR
Cегодня 16:11
Источник: BNS
Рубрика: Эстония

Евродепутат Яна Тоом была бы согласна стать центристским кандидатом в мэры Таллинна, но сомневается, что партия выдвинет ее кандидатуру.

"Если предоставится возможность заниматься реальной работой в Эстонии, то я в любой момент готова уехать из Брюсселя", - сказала Тоом в ответ на вопрос BNS, согласилась бы она выдвинуть свою кандидатуру в мэры.

"Но этого не произойдет. Все мы очень хорошо это знаем", - добавила Тоом, отметившая разногласия в партии.

Комментируя принятое таллиннским советом Центристской партии в понедельник решение на муниципальных выборах сделать первым номером в избирательном округе Ласнамяэ Михаила Кылварта, а не Эдгара Сависаара, Тоом признала, что руководство партии, судя по всему, решило, что не нуждается в помощи Сависаара на выборах.

"Я так считаю. Голосование в таллиннском совете было формальным, оно просто подтвердило раннюю договоренность. Я считаю, что решение не спрашивать согласия самого Сависаара было неправильным, а то, что его не было на месте, не аргумент, потому что его кандидатуру все же поставили на голосование", - отметила Тоом.

В то же время она заявила, что уважает решение таллиннского совета. "Все перечисленное не отменяет того обстоятельства, что решение принято, и его нужно придерживаться", - сказала она.

Тоом предлагают баллотироваться в Пыхья-Таллинне

Являющаяся членом правления Центристской партии Тоом признала, что не владеет полной картиной намерений руководства партии. "Я черпаю информацию главным образом из слухов, что не вполне нормально. Поэтому мне сложно комментировать, что там внутри происходит. Я знаю, что происходит в моем случае — нужен мой голос. Я сама нужна не очень. Это основная дилемма", - сказала Тоом.

По ее словам, Центристская партия хотела, чтобы она шла по списку Пыхья-Таллиннского избирательного округа, но она пока не дала согласие. "Я знаю, что будет дальше — мне предложат возможность выдвигаться в Пыхья-Таллинне. У меня нет такой проблемы, чтобы я осталась без предложений. Но я пока не приняла решения", - сказала она.

Списка Тоом не будет

Тоом, один из главных магнитов голосов Центристской партии, заявила, что не намерена участвовать на муниципальных выборах с собственным списком.

"Я не буду составлять собственный список. Вопрос в том, буду я выдвигаться в Таллинне или в Нарве, - сказала Тоом. - Меня зовут в оба места, и я пойду туда, где меня ценят и слушают. Не туда, где со мной обращаются так, словно я вчера вступила в партию".

Тоом также заявила, что прежде всего хочет помочь Центристской партии на выборах. "Мне самой было бы лучше всего сидеть в Брюсселе и вообще не участвовать в выборах. Единственная причина, по которой я в этом участвую, это помощь партии. Но в какой мере партия нуждается в моей помощи и для чего — вот в чем вопрос", - отметила Тоом.

Виктор Сольц
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 21.02.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
МИД Эстонии призывает регистрировать путешествия не только в экзотические страны, но и в Европу
 foto
Кылварт: Центристская партия определится с кандидатом в мэры Таллинна в марте
 foto
Тартуские власти намерены построить многоуровневую парковку у Ратушной площади

Зарубежные новости

foto
В пригороде Стокгольма произошли беспорядки
 foto
Репортаж "АК+" из Дрездена: почему на востоке Германии растет поддержка партий националистического толка?