Новый паром Tõll прибудет из Польши в Эстонию 10-11 января

Паром Tõll. Фото: praamid.ee

Госкомпания TS Laevad сообщила, что паром Tõll в ближайшие дни отправится с польской судоверфи Remontowa и прибудет в Эстонию 10 или 11 января. Первоначально строительство нового парома должно было завершиться к концу прошлого года.

"Прием парома состоялся, однако это не означает, что судно тотчас тронется в путь. Еще предстоит аудит Департамента водных путей сообщения, нужно заправить топливом и питьевой водой, погрузить продовольствие, и обучение экипажа еще идет. Тянуть мы не будем, но завтра-послезавтра в путь паром еще не выйдет, скорее всего в воскресенье или в понедельник — посмотрим, как будем успевать. Переход займет два дня", - сказал председатель правления TS Laevad Кайдо Падар.

Ранее Tallinna Sadam надеялся принять построенный в Польше паром Tõll в конце прошлого года, но завод не успел в срок провести все необходимые работы.

Длина парома Tõll 114 метров, он вмещает 150 легковых автомобилей или 12 грузовиков. Паром будет содержать спасательное снаряжение на 700 пассажиров, на двух палубах будут сидячие места на 500 пассажиров. Рабочая скорость парома составит 10 узлов, а максимальная скорость - 15 узлов. Морские испытания парома начались 20 ноября. Прибытие парома в Эстонию несколько раз откладывалось, в конце августа Падар предположил, что он может прибыть в Эстонию еще в середине октября.