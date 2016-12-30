Стадо диких кабанов в Пярнуском уезде спровоцировало ДТП с участием четырех автомобилей

Кабаны. Фото: Postimees/Scanpix

Выбежавшее на проезжую часть дороги стадо кабанов в пятницу вечером в Пярнуском уезде спровоцировало дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей.

Об этом BNS сообщил пресс-секретарь Ляэнеской префектуры, по данным которой ДТП произошло в 19.15 на 94-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла в районе Либатсе Пярнуского уезда.

В результате происшествия повреждения получили четыре автомобиля, люди в аварии не пострадали.

Движение в районе ДТП было нарушено, но к 20 часам было восстановлено.