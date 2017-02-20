На Саарема нашли вмерзшее в лед тело 61-летнего мужчины

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В волости Пихтла на Сааремаа нашли тело 61-летнего мужчины, по предварительной информации тело может принадлежать рыбаку, пропавшему 26 октября прошлого года.

Как сообщает Ляэнеская префектура, в 20 метрах от берега в волости Пихтла было обнаружено вмерзшее в лед тело. По всей вероятности это тело 61-летнего рыбака, пропавшего 26 октября прошлого года. Труп отрпавлен на экспертизу.

Недалеко от полуострова Вятта на Сааремаа 26 октября пропал отправившийся на рыбалку 61-летний мужчина. Поиски пропавшего мужчины результатов не принесли. Около полуострова Вятта в море обнаружили перевернувшуюся лодку Kasse, но человека рядом с ней нет. Несчастный случай мог произойти из-за волн, которые перевернули лодку, пока рыбак проверял сети.