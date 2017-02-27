Михаил Кылварт возглавит список центристов в Ласнамяэ на местных выборах

Михаил Кылварт. Фото: Postimees/Scanpix

На состоявшемся 20 февраля заседании совета столичного отделения Центристской партии было принято решение о том, что избирательные списки на местных выборах в Ласнамяэ и Мустамяэ возглавят Михаил Кылварт и Таави Аас соответственно.

Председатель Центристской партии Юри Ратас предложил возглавить избирательные списки на предстоящих выборах в органы местного самоуправления в округе Мустамяэ – исполняющего обязанности мэра Таллинна Таави Ааса и в округе Ласнамяэ – действующего вице-мэра Михаила Кылварта. Члены Совета Таллинна предложение главы партии поддержали.

"Таави Аас и Михаил Кылварт опытные политики, у которых за спиной большой стаж работы в городе. В их лице мы имеем дело с сильными руководителями и что немаловажно – командными игроками, на поддержку которых можно рассчитывать в самые сложные времена. Таави Аас и Михаил Кылварт, будучи вице-мэрами, годами стояли за то, чтобы горожанам жилось хорошо и именно поэтому они заслужили такое высокое доверие со стороны избирателей", - отметил Юри Ратас.

Ратас объяснил, что сегодняшнее решение – это лишь первый шаг на пути к главной цели: утверждению кандидатуры на пост мэра Таллинна. На заседаниях совета столичного отделения Центристская партия назначит и других политиков, которые будут возглавлять избирательные списки. Такое решение было принято для того, чтобы избиратели смогли заранее ознакомиться со всеми кандидатами и проделанной ими работой. В то же время те политики, которые будут баллотироваться смогут начать знакомить избирателей со своими целями.

C 1996 года список Центристской партии в Ласнамяэ на муниципальных выборах в Таллинне возглавлял Эдгар Сависаар, который в ноябре прошлого года покинул пост председателя партии. На прошлых местных выборах Кылварт баллотировался в Пыхья-Таллинне, а Аас - в Пирита.

В декабре 2015 года Сависаар был решенеим Госсуда отстранен от должности мэра Таллинна, и с тех пор его обязанности исполняет Аас.

Муниципальные выборы пройдут 15 октября.