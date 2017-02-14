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Совершивший жестокое убийство в Маарду проведет в тюрьме 17 лет

Евгений Миронченко (справа) в зале суда. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 15:12
Рубрика: Эстония

Во вторник, 7 февраля, вступил в законную силу приговор суда в отношении Евгения Миронченко (45), которого обвинили в жестоком убийстве 22-летнего молодого человека в Маарду весной 2010 года. Убийство было совершено с целью получения 1 млн крон (63 911,65 евро) путем обмана страховой компании. Преступник проведет в тюрьме 17 лет.

Обвинительный приговор вступил в законную силу, поскольку Государственный суд не принял к рассмотрению кассационную жалобу адвоката Миронченко.

В сентябре 2016 года Таллиннский окружной суд отклонил апелляцию защитника обвиняемого, оставив без изменений решение суда первой инстанции.

9 июня Харьюский уездный суд признал Евгения Миронченко виновным в убийстве, которое было совершено с целью получения личной выгоды, и приговорил его к 17 годам лишения свободы. Сам Миронченко своей вины не признал.

Согласно обвинению, в марте 2010 года Евгений Миронченко в лесопарке на улице Ринги в Маарду мучительным и жестоким способом убил с целью получения личной выгоды 22-летнего Виктора.

В январе того же года Виктор застраховал свою жизнь на один миллион крон. В договоре было указано, что в случае его смерти деньги должна получить находившаяся в близких отношениях с Евгением Миронченко женщина.

Как писала газета "МК-Эстония", молодому человеку предложили обманным путем выманить деньги у страховой компании. Речь шла о том, что будет инсценирована его смерть, но в итоге все завершилось настоящим убийством.

Несмотря на то, что история произошла еще в 2010 году, дело дошло до суда лишь спустя шесть лет, а Миронченко взяли под стражу 2 марта 2016 года.

Сергей Михайлов
Редактор

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