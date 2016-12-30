Президент Кальюлайд отказала в помиловании убийце полицейского

Керсти Кальюлайд. Фото: Postimees/Scanpix

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд на этой неделе не удовлетворила ходатайство о помиловании приговоренного к пожизненному заключению Николая Митянина (36).

Таким образом Митянин останется в тюрьме. Его аналогичные ходатайства ранее несколько раз отклонял и предыдущий глава государства Тоомас Хендрик Ильвес.

Также президент Керсти Кальюлайд отклонила просьбы о помиловании еще 32 человек.

Николай Митянин, приговоренный к пожизненному заключению, выстрелил в ноябре 1999 года в случайно встреченного возле лифта молодого человека. Произошло это в Ласнамяэ, на улице Катлери. Молодого человека по имени Маргус после ранения парализовало, сейчас он прикован к инвалидной коляске.

Полицейского Сергея Пярна, который пришел, чтобы задержать преступника, Митянин ранил так тяжело, что тот скончался спустя пять дней в больнице Мустамяэ.

Митянин находится в тюрьме с 13 ноября 1999 года. В 2008 году он получил новый срок за неудавшуюся попытку побега.