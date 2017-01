Mainor планирует построить в 2018 году в Аувере ветропарк стоимостью 100 млн евро

"Точка подсоединения уже готова, но пока мы занимаемся составлением оценки экологического влияния проекта. 2 февраля в волости Вайвара состоится его публичное обсуждение. На все это нужно время, год потребуется обязательно", - отметил член правления фирмы Райвл Пихлак в интервью BNS.

По словам Пихлака, за два-три последних года производители ветрогенераторов сбросили цены, но все равно стоимость проекта составит порядка 100 млн евро. Более точную цену можно будет назвать после того, как производители ветряков предложат свои цены.

Пихлак рассказал, что ветрогенераторы планируется установить на высоте 150 метров, для чего потребуется согласовать проект с Министерством обороны, Департаментом полиции и погранохраны, а также Летным департаментом.

"Я сам живу в Ида-Вирумаа и здесь некоторые сомневаются, что проект обеспечит новые рабочие места. Я все же считаю, что обеспечит, поскольку в регионе будут сделаны крупные инвестиции", - подчеркнул Пихлак.

85% акций AS Vaivara Wind принадлежат фирме AS Mainor и 15% - Райво Пихлаку.

В состав группы Mainor входят Mainor Ülemiste AS, Technopolis Ülemiste AS, Smart City Group AS, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, Dvigatel, Regital OÜ, Dvigatel-Energeetika AS, Mainor Energy Solutions OÜ, Vaivara Wind AS, Kristosten OÜ, Rekman AS, Askala OÜ, Tarmel Furniture AS, Doranova Baltic OÜ.