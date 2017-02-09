Эстонские спецслужбы смогут получать судебный ордер по SMS и учреждать подставные фирмы

Генеральный директор КаПо Арнольд Синисалу. Фото: ERR

"До настоящего времени разные службы действовали на основании разных постановлений, а после принятия поправок права служб и сотрудничающих с ними лиц будут сформулированы в законе единообразно и четко", - сказал министр внутренних дел Андрес Анвельт.

В частности, КаПо и Департамент информации (служба внешней разведки) смогут при необходимости получать судебный ордер на совершение определенных действий в любой воспроизводимой форме, в том числе по электронной почте и SMS. По словам Анвельта, это существенно повысит быстроту реагирования спецслужб в ситуациях, когда нужно действовать стремительно.

Поправки также вносят ясность в права людей, тайно сотрудничающих со спецслужбами, в том числе в ситуации, когда с ними происходит несчастный случай во время работы. В новом законе практика обеих спецслужб в этой сфере будет гармонизирована.

Кроме того, спецслужбы получат расширенные возможности учреждать подставные юридические лица. Сейчас подставные фирмы необходимо вносить в регистр по представлению соответствующего министра, из-за чего их можно с легкостью выявлять. "Учреждение коммерческого товарищества на основании заявления министра не назовешь скрытой деятельностью, поэтому службы сейчас редко пользуются этой возможностью", - сказал Анвельт.