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Эстонские спецслужбы смогут получать судебный ордер по SMS и учреждать подставные фирмы

Генеральный директор КаПо Арнольд Синисалу. Фото: ERR
Bчера 14:08
Рубрика: Эстония

Правительство Эстонии в четверг приняло поправки к закону, упорядочивающие и расширяющие права Полиции безопасности (КаПо) и Департамента информации.

"До настоящего времени разные службы действовали на основании разных постановлений, а после принятия поправок права служб и сотрудничающих с ними лиц будут сформулированы в законе единообразно и четко", - сказал министр внутренних дел Андрес Анвельт.

В частности, КаПо и Департамент информации (служба внешней разведки) смогут при необходимости получать судебный ордер на совершение определенных действий в любой воспроизводимой форме, в том числе по электронной почте и SMS. По словам Анвельта, это существенно повысит быстроту реагирования спецслужб в ситуациях, когда нужно действовать стремительно.

Поправки также вносят ясность в права людей, тайно сотрудничающих со спецслужбами, в том числе в ситуации, когда с ними происходит несчастный случай во время работы. В новом законе практика обеих спецслужб в этой сфере будет гармонизирована.

Кроме того, спецслужбы получат расширенные возможности учреждать подставные юридические лица. Сейчас подставные фирмы необходимо вносить в регистр по представлению соответствующего министра, из-за чего их можно с легкостью выявлять. "Учреждение коммерческого товарищества на основании заявления министра не назовешь скрытой деятельностью, поэтому службы сейчас редко пользуются этой возможностью", - сказал Анвельт.

Андрей Крашевский
Редактор

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