В Рийгикогу обсуждают возможность сдачи экзамена на ношение оружия на русском языке

Оружие

В комиссии Рийгикогу по государственной обороне обсудили поправки к Закону об оружии. Поправки, например, предусматривают возможность сдачи экзамена частными лицами для получения разрешения на ношение оружия на родном языке с переводчиком. Предлагаемые поправки вызвали бурную критику части депутатов.

По словам председателя комиссии по государственной обороне Ханнеса Хансо, в современном государстве все, что касается оружия, должно максимально точно и корректно регулироваться. "Это сфера, где порой очень сложно сделать выбор между бóльшими свободами и контролем и регулированием".

"С точки зрения государства и граждан важно понять, что оружие, с одной стороны, помогает обеспечить нашу безопасность, но с другой – может поставить общество под угрозу, – сказал Хансо. – То, в чьих руках и на каких условиях находится оружие, каков к нему доступ и на каких условиях он предоставляется – очень серьезные вопросы". По словам Хансо, дальнейшие дебаты в комиссии будут серьезными, но есть и множество эмоциональных аргументов.

В комиссии пояснили, что по сравнению с предыдущими планами было принято решение отказаться от части ограничений на выдачу оружия, наложенных на граждан иностранных государств. В том числе – от требования сдавать экзамен на владение оружием на эстонском языке. Причина – многочисленность заявлений от лиц, для кого эстонский язык не является родным. При сдаче экзамена на владение оружием лицо, не говорящее на эстонском языке, должно будет оплатить услуги переводчика.

По словам заместителя председателя комиссии Марта Хельме, отказываться от языковых требований нельзя. "Эстонский язык – наш государственный язык. Официальным языком делопроизводства также является эстонский", – сказал Хельме. По его словам, прискорбно, если так легко отказываются от защиты эстонского языка.

Член комиссии Йоханнес Керт раскритиковал план отказаться от экзамена на эстонском языке. Это снижает мотивацию населения учить язык. Он подчеркнул, что владение языком – тоже вопрос техники безопасности. Его знание необходимо, например, чтобы понять правила поведения в тире или приказы полицейского. С ним согласился и член комиссии Мадис Миллинг.

По словам члена комиссии Оудекки Лооне, отмена языковых требований носит прагматичный характер. На ее взгляд, языковые требования – бессмысленный барьер, который может, например, помешать вступить в ряды Кайтселийта или участвовать в спортивных состязаниях. "Чем больше мы уважаем родной язык другого человека, тем больше они будут уважать эстонский язык", – сказала она.

Правила изменят

Есть еще одно важное изменение, касающееся экзамена. В дальнейшем иностранцы, проживающие в Эстонии и имеющие разрешение на владение оружием в своем государстве, должны будут вновь сдавать экзамен на право владения оружием в Эстонии на тех же основаниях, что и граждане Эстонии.

О разрешении на владение оружием может ходатайствовать житель Эстонии с постоянным видом на жительство или гражданин Эстонии, которые выполняют требования, установленные Законом об оружии.

В законопроекте перечислены положения Пенитенциарного кодекса, которые дают основание отказать в разрешении на владение оружием. Так, в разрешении на владение оружием можно будет отказать лицам, замешанным в преступлениях, где было применено огнестрельное оружие или боеприпасы, а также в преступлениях против государства. В разрешении на владение оружием можно будет отказать и из соображений безопасности. Член комиссии Йоханнес Керт предложил запретить владение оружием и водителям, пойманным за рулем в нетрезвом состоянии.

Ранее планировалось ограничить количество оружия, приобретаемого в целях самозащиты или защиты имущества, до одной единицы. Сейчас законопроект предполагает применить более жесткие положения о коллекционировании оружия при приобретении более чем восьми единиц оружия. Также количество патронов, приобретаемых для спортивного оружия, будет ограничено 5000 единицами. Сейчас действует ограничение в 1000 патронов на единицу оружия.

Законопроект должен поступить в производство Рийгикогу в феврале.