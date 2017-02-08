Горуправа Таллинна на интеграцию выделит почти 450 000 евро

Уже пять лет жители Эстонии могут направлять деньги, полученные от возврата тары в специальных автоматах, на благотворительность. Благодаря пожертвованиям, дети из малообеспеченных семей ходят в театр, кроме того, на эти деньги организуются показы спектаклей в детских садах. С каждым годом размер таких пожертвований растет, а в прошлом году сумма, направленная на благотворительность, составила 0,5% от всех возвратов тары.