На Ратушной площади в Таллинне установили железобетонные конструкции в виде голубей
Таллинн установил по периметру Ратушной площади дополнительные железобетонные преграждающие путь конструкции в виде голубей, чтобы усилить безопасность пешеходов.
В связи с размещением дополнительных ограждений в дальнейшем на рождественский рынок можно будет доставлять товары фурами только до 3,5 тонн, сообщили в Таллиннской горуправе.
Старейшина таллиннского района Кесклинна Алар Няэме попросил полицию держать рождественский рынок на Ратушной площади под особенно обостренным вниманием, чтобы обеспечить безопасность горожан.
Там нет комментариев. Будьте первым!