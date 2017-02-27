Виновных в смерти придавленного деревянной скульптурой ребенка не оказалось

Скорая помощь. Фото: Postimees/Scanpix

Никому не было предъявлено обвинение в связи с произошедшей прошлым летом в городе Антсла Выруского уезда трагедией, когда погиб придавленный деревянной скульптурой ребенок.

"Возбужденное для расследования обстоятельств несчастного случая во дворе культурного центра Антсла уголовное дело было прекращено в конце прошлого года без предъявления кому-либо подозрений", - сказал BNS пресс-секретарь Лыунаской окружной прокуратуры.

По словам пресс-секретаря, в ходе следствия было установлено, что падение скульптуры не было вызвано ничьим злым умыслом, а было трагическим стечением обстоятельств.

Трагедия произошла вечером 16 июля 2016 года во дворе Центра культуры и спорта в Антсла, где дети карабкались по деревянным скульптурам. Одна из них упала и придавила шестилетнего мальчика, который через несколько дней скончался в больнице.