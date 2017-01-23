Партии Оюланд в четвертом квартале пожертвовали 900 евро
В четвертом квартале 2016 года возглавляемой экс-министром иностранных дел и бывшим депутатом Европарламента Кристийной Оюланд Партии народного единства (ПНЕ) пожертвовали 900 евро.
Еще 207 евро малая политическая сила получила в виде членских взносов. Таким образ общий доход ПНЕ за квартал составил 1107 евро.
В первом квартале 2016 года ПНЕ пожертвовали 481 евро, во втором - 1094, в третьем - 1664.
ПНЕ была зарегистрирована 4 сентября 2014 года. В первом квартале 2015 года партия получила пока рекордные для себя пожертвования - 38 506 евро.
На состоявшихся в марте 2015 года парламентских выборах партия не смогла преодолеть пятипроцентный барьер и не прошла в Рийгикогу.
Партии Эстонии отчитываются о пожертвованиях в начале первого месяца нового квартала.
По данным Коммерческого регистра, на 16 января 2017 года в рядах ПНЕ состоит 551 член.
Всего в Эстонии зарегистрировано 11 действующих партий: Партия реформ, Центристская партия, Социал-демократическая партия, партия "Союз Отечества и Res Publica", "Зеленые Эстонии", Консервативная народная партия Эстонии, Партия независимости Эстонии, Объединенная левая партия Эстонии, Эстонская партия свободы - Собрание хуторян, Партия народного единства и Свободная партия Эстонии.
Там нет комментариев. Будьте первым!