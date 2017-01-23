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Партии Оюланд в четвертом квартале пожертвовали 900 евро

Кристийна Оюланд Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 17:02
Рубрика: Эстония

В четвертом квартале 2016 года возглавляемой экс-министром иностранных дел и бывшим депутатом Европарламента Кристийной Оюланд Партии народного единства (ПНЕ) пожертвовали 900 евро.

Еще 207 евро малая политическая сила получила в виде членских взносов. Таким образ общий доход ПНЕ за квартал составил 1107 евро.

В первом квартале 2016 года ПНЕ пожертвовали 481 евро, во втором - 1094, в третьем - 1664.

ПНЕ была зарегистрирована 4 сентября 2014 года. В первом квартале 2015 года партия получила пока рекордные для себя пожертвования - 38 506 евро.

На состоявшихся в марте 2015 года парламентских выборах партия не смогла преодолеть пятипроцентный барьер и не прошла в Рийгикогу.

Партии Эстонии отчитываются о пожертвованиях в начале первого месяца нового квартала.

По данным Коммерческого регистра, на 16 января 2017 года в рядах ПНЕ состоит 551 член.

Всего в Эстонии зарегистрировано 11 действующих партий: Партия реформ, Центристская партия, Социал-демократическая партия, партия "Союз Отечества и Res Publica", "Зеленые Эстонии", Консервативная народная партия Эстонии, Партия независимости Эстонии, Объединенная левая партия Эстонии, Эстонская партия свободы - Собрание хуторян, Партия народного единства и Свободная партия Эстонии.

Сергей Михайлов
Редактор

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