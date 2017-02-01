Эстония не смогла за год стать менее коррумпированной

Коррупция остается проблемой для Эстонии. Фото: Scanpix/Postimees

В Эстонии за прошедший год ситуация с коррупцией по сути не изменилась, свидетельствуют данные Transparency International.

Международная неправительственная организация в среду, 25 января, обнародовала в Берлине ежегодный Индекс восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index — CPI), который на этот раз включает данные по 176 странам и отражает степень распространенности коррупции о шкале от 0 (полностью коррумпированное государство) до 100 (полное отсутствие коррупции).

Эстония, набрав 70 баллов, заняла в нем 22-е место, улучшив свое положение по сравнению с исследованием прошлого года на одну строчку. Однако число набранных Эстонией баллов за год не изменилось.

Как сказала исполнительный директор организации "Свободная от коррупции Эстония" Анни Ятса, этот результат нельзя считать позитивным для страны, поскольку он свидетельствует об определенном застое.

Эстония по-прежнему опережает в рейтинге в том числе Литву (38), Латвию (44) и Россию (131), но уступает Финляндии (третье место).

По данным Индекса восприятия коррупции, в 2016 году первое место в мире вновь досталось Дании. На втором месте Новая Зеландия, на третьем - Финляндия. Эти страны набрали, соответственно, 90, 90 и 89 баллов.

Северная Корея, Южный Судан и Сомали в 2016 году продемонстрировали наихудшие результаты, набрав, соответственно, 12, 11 и 10 баллов.

"Несмотря на то, что ни одна страна не свободна от коррупции, возглавляющие рейтинг государства характеризуют открытое управление, свобода прессы, гражданские свободы и независимая судебная система", - пояснила Анни Ятса.

Страны с наилучшими показателями отличаются наличием общих ключевых характеристик: высоким уровнем свободы прессы; доступом к информации о бюджете, чтобы общественности было известно, откуда берутся и на что тратятся деньги; высоким уровнем благонадежности и неподкупности власть имущих; судебными органами, не делающими различий между богатыми и бедными людьми и функционирующими независимо от других частей государственной системы.

Страны с наихудшими показателями, помимо наличия конфликтов и войн, характеризуются недобросовестным управлением, неблагонадежными государственным институтами, такими как полиция и судебные органы, а также недостаточным уровнем независимости средств массовой информации.