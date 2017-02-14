Кристен Михал назвал предоставление исключений нескольким русским гимназиям медвежьей услугой для русской молодежи

План правительства сделать исключения для нескольких русских гимназий по части перехода на эстонский язык продолжает вызывать критику парламентской оппозиции. Не все ясно и с коалицией, неоднозначные заявления сделал в Фейсбуке лидер отечественников, министр обороны Маргус Цахкна, передает "Актуальная камера".

Парламентская оппозиция в лице реформиста Кристена Михала раскритиковала предоставление русским школам возможность выбирать самим язык обучения. Во времена реформистов такого не могло произойти, уверен он.

"Если цель - улучшение преподавания эстонского языка и повышение качества обучения, то не стоит делать послаблений в этом обучении. Это всего лишь вывеска, политтехнологические игры с русским избирателем. Я думаю, что эта игра ведется за счет будущего русской молодежи, которая, живя в Эстонии, будет использовать эстонский в своей жизни. Я бы сказал, что это медвежья услуга для русской молодежи", - считает Кристен Михал.

А депутат Рийгикогу от Союза Отечества и Республики, входяшего в коалицию, Виктория Ладынская говорит, что, поддерживая исключения, систему 60 на 40 никто отменять не собирается.

"Мы все одинаково понимаем, что есть определенное количество проблем с методикой, с пособиями. В отдельных школах есть сложности с отдельными преподавателями, которые были бы готовы обеспечить в полной мере уровень и достойное качество преподавания как предмета, так и эстонского языка. Соответственно, в этом случае было предложение сделать несколько исключений", - пояснила Виктория Ладынская.

По мнению центриста Михаила Стальнухина, пилотный проект правительства для русских школ - это первая за 25 лет попытка найти путь, с помощью которого можно преподавать детям эстонский язык, не лишая знаний по другим предметам. Поэтому предоставление особых условий для гимназий поможет разработать новую методику эффективного преподавания эстонского.

"Я надеюсь, что и в Нарве одна из школ получит такое право, и на ее базе будут точно также разрабатываться материалы, начиная с первого и по двенадцатый классы. Именно изучение эстонского языка на эстонском языке, на уроке эстонского. Весь вопрос в том, что люди, которые занимаются этим профессионально, проблематику эту знают, а министры не обязаны ее знать. Наша обязанность объяснить коллегам, о чем идет речь", - сказал Михаил Стальнухин.

Коалиционный договор предполагает "педагогически обоснованную гибкость в языковом и предметном обучении в определенных многоязычных гимназиях с углубленным изучением эстонского языка для того, чтобы выпускники гимназии по окончании шести лет обучения знали эстонский язык на уровне C1".