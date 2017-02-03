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Юри Палло исключают из Центристской партии после создания избирательного союза в Выру

Юри Палло. Фото: википедия
Cегодня 07:55
Рубрика: Эстония

Выруский округ Центристской партии решил исключить Юри Палло из партии после создания в Выру избирательного союза "Истинные центристы" и отказа идти на выборы в партийных списках.

Об этом в пятницу сообщила глава выруского округа центристов, депутат Рийгикогу Аннели Отт.

По ее словам, решение об исключении Палло из партии было принято еще до создания избирательного союза. "Выруский округ еще до состоявшегося вчера мероприятия "истинных центристов" принял решение исключить Юри Палло из партии. К сожалению, поведение Палло уже давно вышло за границы разумного - в отношении членов нашей партии оно было неэтичным", - заявила Отт.

По ее мнению, поведение "истинных центристов" вызывает у людей путаницу и непонимание. "Партия едина как в Вырумаа, так и в других местах, выходя [на выборы] только со списками Центристской партии", - сказала Отт.

По ее словам, региональное отделение всегда было готово сотрудничать со всеми членами партии и никакой необходимости создавать альтернативные списки нет. Несмотря на это, некоторые члены партии решили посеять путаницу.

Зампред Центристской партии Майлис Репс заявила, что действия "истинных центристов" — это акция с целью получить известность, злоупотребляя названием Центристской партии. Репс подтвердила, что у избирательного союза "Истинные центристы" нет никакой связи с партией и ее истинными членами. Участие в избирательном союзе членов Центристской партии достойно сожаления и противоречит общим ценностям и целям партии.

"Правление партии приняло решение выйти на выборы по всей Эстонии с собственными списками, и мы несомненно хотим, чтобы члены партии поддержали партию и как кандидаты, и как избиратели", - подчеркнула Репс.

Зампред центристов добавила, что она не верит в устойчивость избирательных союзов, а фурор вокруг них создается для получения личной выгоды.

В четверг в Выру около двадцати членов Центристской партии сообщили о новом избирательном союзе "Истинные центристы", но не назвали его точный состав и количество участников. Создатель союза Юри Палло заявил, что этот союз поможет построить новую Центристскую партию.

Участники собрания сообщили, что целью встречи было проинформировать других членов Центристской партии, поддерживающих Эдгара Сависаара, о создании избирательного союза для участия в местных выборах. В мероприятии принимал участие депутат Рийгикогу Хеймар Ленк, который подтвердил, что создающие избирательный союз центристы не будут исключены из партии.

Андрей Крашевский
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