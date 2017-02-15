Лужков назвал Сависаара абсолютно честным человеком

Юрий Лужков. Фото: Scanpix

Юрий Лужков, долгое время возглавлявший администрацию Москвы, отверг утверждения о том, что бывший лидер Центристской партии Эдгар Сависаар когда-либо просил у него денег для себя или для своей партии.

"У нас были с Сависааром отношения совсем другого характера", - сказал Лужков в интервью изданию Postimees, опубликованном в среду, 8 февраля.

"Я категорически отвергаю такие утверждения", - сказал Лужков об обвинениях в том, что Сависаар когда-либо просил у него денег.

По словам бывшего московского мэра, он считает Сависаара абсолютно честным человеком, который никогда не позволил бы себе ничего подобного. "В наших контактах и близко такого не было", - подтвердил Лужков.